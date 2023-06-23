Pakistan resmen onayladı! BAE'ye kiralanacak

The Express Tribune gazetesindeki habere göre, Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar başkanlığında Bakanlar Kurulu Komitesi, BAE ile yapılacak ticari anlaşmaya son şeklini verdi.

Karaçi'de düzenlenen törende imzalanan anlaşma kapsamında, Karaçi Limanı terminalleri tüm haklarına sahip olma şartıyla 25 yıllığına Abu Dabi Limanları Grubu'na (AD Ports Group) kiralandı. Bu süre, tarafların anlaşması durumunda 25 yıl daha uzatılabilecek.

Abu Dabi Limanları Grubu, anlaşmanın onay sürecinin tamamlanmasının ardından 45 iş günü içerisinde Pakistan'a 50 milyon dolar peşin ödeme yapacak.

Öte yandan, BAE'li firma 5 yıl içerisinde 102 milyon dolarlık yatırım da yapacak.

Pakistan, firmanın kullandığı sahaya göre konteynerler için metrekare başına yıllık 1100 rupi (96,45 lira) ücret alacak.

Ülkenin en büyüğü Karaçi Limanı'nda, tüm kargo hareketliliğinin yüzde 60'ı yürütülüyor.

Yerel basın, bu anlaşmanın, geçen yıl çıkarılan yasa kapsamında, Pakistan'ın acil durum fonu almak için ihale süreci düzenlemeden yaptığı ilk kiralama işlemi olduğunu belirtiyor.

- IMF ile anlaşma

Pakistan, 2019'da IMF ile 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık kurtarma paketi için anlaşmıştı. Taraflar, geçen yıl yeniden masaya otururken IMF, toplam kredi miktarının 6 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkarıldığını açıklamıştı.

Anlaşma kapsamında IMF, şartların sağlanması halinde Pakistan'a 1,17 milyar dolar tutarındaki krediyi serbest bırakacağını duyurmuştu. Kredinin serbest bırakılmasına ilişkin Şubat 2022'de tekrar başlayan görüşmelerde henüz ilerleme kaydedilemedi.

Hükümet, IMF ile anlaşmanın bu ay gerçekleşeceğini öngörüyor.