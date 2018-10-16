Pakistan sınırında 14 İran askeri kaçırıldı

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Pakistan sınırında görev yapan 14 İran sınır muhafızı kaçırıldı. Muhafızlar ülkenin güneydoğusunda bulunan Lulakdan sınır bölgesinden kaçırıldı.

IRNA'ya konuşan İranlı resmi bir yetkili, kaçırılma olayının gece saat 4-5 sularında gerçekleştiğini belirtirken, şüphelilerin bir terör ürgütünün üyeleri olduğunu açıkladı.

Sünni nüfusun yoğun olarak yaşadığı Lulakdan, Sistan-Belucistan eyaletinde bulunuyor.

Eylül ayında, İran Devrim Muhafızları, Sünni bir grup olan Ceyş'ul Adl adlı silahlı örgütün 2. komutanı dahil dört üyesini Pakistan sınırında öldürmüştü.

İran'daki "Sünni halkın haklarını koruma" iddiasıyla 2003’te kurulan Ceyş'ul Adl, o yıldan bu yana İran'da birçok kez askeri hedeflere saldırılar düzenledi.

Örgüt, sosyal medya hesabı üzerinden olayın sorumluluğunu üstlense de İranlı yetkililerden henüz resmi açıklama gelmedi.