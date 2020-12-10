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Dünya

Pakistan ve Çin'den ortak askeri tatbikat

Pakistan ve Çin arasında 'Kartal-9' isimli ortak askeri tatbikat başladı. Pakistan Hava Kuvvetleri'nden Tümgeneral Vakas Ahmed Sulehri tatbikatın Pakistan ve Çin Hava Kuvvetleri arasında müşterek çalışma kabiliyetini artırmak için bir fırsat sunduğunu ifade etti.

AA10 Aralık 2020 Perşembe 08:34 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 08:34
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Pakistan Hava Kuvvetlerinden (PAF) yapılan açıklamada, her yıl düzenlenen söz konusu tatbikatın bugün başladığı belirtilirken, tatbikatın hangi hava üssünde yapıldığına dair bir bilgiye yer verilmedi.

Tatbikatın açılış törenine, Pakistan Hava Kuvvetleri'nden Tümgeneral Vakas Ahmed Sulehri ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nden (PLAAF) Tümgeneral Sun Hong katıldı.

Sulehri burada yaptığı açıklamada, tatbikatın Pakistan ve Çin Hava Kuvvetleri arasında müşterek çalışma kabiliyetini artırmak için bir fırsat sunduğunu belirtti.

Sun ise tatbikatın iki ülke hava kuvvetleri arasındaki iş birliğini güçlendireceğini kaydetti.

İki ülke arasında düzenlenen söz konusu ortak askeri tatbikatın ilki olan Kartal-1, mart 2011'de düzenlenmişti.

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