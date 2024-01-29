Pakistan ve İran'dan sınır kararı!

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gelen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, başkent İslamabad'daki bakanlık binasında Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile ortak basın toplantısında konuştu.

Jilani, burada yaptığı açıklamada, dışişleri bakanları arasında üst düzey toplantı mekanizması oluşturulacağını belirterek, bu mekanizmanın çeşitli işbirliği alanlarında kaydedilen ilerlemeyi denetlemek üzere İran ve Pakistan'da dönüşümlü olarak toplanacağını ifade etti.

Pakistan'ın, İran sınırındaki Turbat'a ve İran'ın da Pakistan sınırındaki Zahidan'a halihazırda imzalanan güvenlik anlaşmalarının uygulanması için irtibat yetkililerini göndereceğini dile getiren Jilani, "Pakistan ve İran arasındaki yakın ilişkiler, sadece kalkınma için faydalı değil aynı zamanda halklar için önemli bir istikrar kaynağı." dedi.

Jilani, her iki ülkenin de özellikle siyasi alanda işbirliğini genişletmeye karar verdiğini vurgulayarak, terör tehdidinin her iki ülke için de ortak bir sorun teşkil ettiğini kaydetti.

İslamabad ve Tahran'ın terör tehdidiyle mücadele etmek için işbirliğine dayalı yaklaşımlar benimsemesi konusunda mutabık kaldıklarını dile getiren Jilani, "Egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı, işbirliğinin temel adımı olmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Jilani, güvenlik ve terörle ilgili konuların yanı sıra iki ülkenin özellikle 5 sınır pazarının kurulmasıyla ikili ticareti genişletme konusunda da anlaştıklarını dile getirerek, Mayıs 2023'te sınırda bu anlamda bir pazarın kurulduğunu anımsattı.

- "ÜÇÜNCÜ ÜLKELER TARAFINDAN DESTEKLENEN TERÖRİSTLER, ORTAK TEHDİT"



İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ise iki ülkenin kendi topraklarında teröristlere karşı eyleme geçme ve sınır bölgelerini ticaret merkezine dönüştürme konusunda mutabık kaldığını vurgulayarak, "İki ülke sınırında üçüncü ülkeler tarafından desteklenen teröristler, Pakistan ve İran için ortak tehdit." diye konuştu.

Abdullahiyan, Pakistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün İran için en az kendi egemenliği kadar önemli olduğunu kaydetti.

İki bakan, Pakistan ile İran arasında geçen haftalarda yaşanan gerginliğin ardından ilk defa yüz yüze görüştü.

- İRAN İLE PAKİSTAN ARASINDAKİ GERGİNLİK



İran, 16 Ocak'ta Pakistan topraklarına füze ve hava araçlarıyla saldırı düzenleyerek terör unsurlarını hedef aldığını duyurmuştu.

İslamabad yönetimi, 17 Ocak'ta Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı alırken, ziyaret maksadıyla ülkesinde bulunan İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

Pakistan da 18 Ocak'ta İran'ın sınır bölgesindeki bir noktayı füzelerle vurarak, teröristlere yönelik harekat yaptığını duyurmuştu.

Taraflar birbirini kınarken, saldırılarda sivillerin öldüğünü, "dost ve kardeş ülkeler" olarak birbirlerinin toprak bütünlüklerine saygı duyduklarını açıklamıştı. İki gün süren gerilim çok hızlı yatışırken, taraflardan yumuşama mesajları gelmişti.

İki ülke büyükelçilerinin 27 Ocak'ta yeniden görevlerine döndüğü bildirilmişti.