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Dünya

Pakistan ve Özbekistan'dan 'Afganistan' vurgusu: Barış, bölgesel bağlantı için önemli

Pakistan ve Özbekistan, Afganistan'daki barış ve kalkınmanın bölgesel bağlantı için önemli olduğunu vurguladı.

AA8 Mayıs 2024 Çarşamba 19:59 - Güncelleme:
Pakistan ve Özbekistan'dan 'Afganistan' vurgusu: Barış, bölgesel bağlantı için önemli
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Radio Pakistan'daki habere göre, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gelen Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, başkent İslamabad'da Başbakan Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret, ekonomi, güvenlik ve savunma ilişkileri ele alınırken, Afganistan'daki barış ve kalkınmanın bölgesel bağlantı için önemli olduğu vurgulandı.

ÖZBEKİSTAN-AFGANİSTAN-PAKİSTAN DEMİR YOLU PROJESİ

Başbakan Şerif, Özbekistan ile tüm ikili ticaret ve bağlantı projelerinin tamamlanmasında ülkesinin kararlılığını yineleyerek, Özbekistan'ın Pakistan limanlarına ulaşmasını sağlamak konusunda İslamabad'ın hazır olduğunu söyledi.

Özbekistan-Afganistan-Pakistan Demir Yolu Projesi'nin önemine vurgu yapan Şerif, projenin en kısa sürede tamamlanması için ülkesinin kararlı olduğunu kaydetti.

Bakan Saidov, ziyareti kapsamında Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile de bir araya geldi.

DEMİR YOLU PROJELERİ

Pakistan, Özbekistan ve Afganistan, Özbekistan demir yolunun Afganistan üzerinden Pakistan ile birleştirilmesi için 19 Temmuz 2023'te ortak protokol imzalamıştı.

Anlaşma kapsamında, söz konusu demir yolu, Özbekistan'ın Tirmiz şehrinden geçerek, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kenti ve Lovgar vilayeti üzerinden Pakistan'ın Kurram bölgesine ulaşacak.

Uzunluğu 760 kilometre olan projeyle Pakistan ile Özbekistan arasındaki kargo taşımacılığının 5 güne düşmesi ve ulaşım maliyetinin yüzde 40 azalması bekleniyor.

Üç ülke arasında Orta Asya'yı Pakistan'ın limanlarına bağlayacak 573 kilometrelik Trans-Afgan Demir Yolu Projesi'nin gerçekleştirilmesi için daha önce anlaşma imzalanmıştı.

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