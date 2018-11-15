Pakistan'a kaçırılan İran askerlerinden 5'i serbest bırakıldı

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Kazvin kentinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhammed Ali Caferi, 16 Ekim'de kaçırılan sınır muhafızlarından 5'inin serbest bırakılarak, Pakistanlı yetkililere teslim edildiğini açıkladı.

"Serbest bırakılan sınır muhafızları yakında ülkeye getirilecekler." diyen Caferi, diğer askerlerin de "takas yapılmadan" kurtarılması için çaba sarf ettiklerini aktardı. İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Mircave kentinde 16 Ekim'de sabaha karşı 12 güvenlik görevlisi "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt tarafından Pakistan topraklarına kaçırılmıştı. Kaçırılan sınır muhafızlarının serbest bırakılması için Tahran ile İslamabad arasında üst düzey askeri yetkililer tarafından ortak komite kurulmuştu. İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor.