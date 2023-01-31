Pakistan'da alabora olan teknede can kaybı 51'e yükseldi

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde bağlı Kohat bölgesinde bulunan Tanda Baraj Gölü'nde 29 Ocak'ta batan teknede can kaybı arttı. Gölde devam eden arama-kurtarma çalışmaları sonucunda faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiği ifade edildi. Komiser Yardımcısı Kohat Furqan Ashraf yaptığı açıklamada, teknenin aşırı yüklü olması sonucu söz konusu facianın yaşandığını belirterek, hayatını kaybedenlerin cenazelerinin ailelerine teslim edilmek üzere hastaneye sevk edildiğini ifade etti. Yetkililer, göldeki arama-kurtarma çalışmalarının Pakistan ordusunun desteği ile devam ettiğini ve tahminen 2 kişinin daha kayıp olduğunu aktardı.

Baraj gölünde batan tekne eğitim veren bir okulun öğrencilerini taşıyordu ve teknede en az 59 kişinin olduğu tahmin ediliyor.