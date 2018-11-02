Pakistan'da Asya Bibi protestoları üçüncü gününe girdi

Otoyolları kapatan ve eyalet yönetim binalarının etrafında toplanan göstericiler, başkent İslamabad'da Anayasa Mahkemesi gibi devlet daireleri ile büyükelçiliklerin bulunduğu D-Chowk bölgesi girişinde toplandı.

D-Chowk'a giriş ve çıkışlar güvenlik nedeniyle konteynerlerle kapatıldı.

İslam'a hakaret yasasının uygulanmasını isteyen göstericiler, barikat olarak yerleştirilen konteynerlerin etrafında toplanarak miting yaptı.

Grubun, bölgede cuma namazı kılma talebine olumlu yanıt veren polis, vinçlerle konteynerleri kaldırdı.

Yaklaşık 2 bin kişilik grubun, Cumhurbaşkanlığına 200 metre mesafedeki polis noktası önünde namaz kılmasına izin verildi.

Diğer yandan başkentin çeşitli bölgelerinde cuma namazı çıkışı yapılan gösterilerde herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı.

Eğitim, ulaşım ve iletişim durdu

Ülkenin Lahor, Karaçi ve Peşaver gibi büyük kentlerinde de protestolar devam etti.

Bu kentlere çıkan ana yolların kapatılmasıyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi, "Eylemcilerin kapattığı yolları aklıselim ile açacağız." diye konuştu.

Özellikle Tahrik-i Lebbeyk Pakistan grubunun başı çektiği eylemlerde ülkenin en büyük kenti Karaçi'ye çıkan 25 ana yol kapatıldı. Peşaver'i İslamabad'a, İslamabad'ı Lahor'a, Ravalpindi'yi Faysalabad'a bağlayan otobanlar da eylemciler tarafından işgal edildi.

Eylemciler özellikle Lahor'da bazı otobüs, kamyon ve araçları yaktı.

Pencap, Sindh ve Belucistan eyaletlerinde, 10 Kasım'a kadar kamusal alanlarda 4'ten fazla kişinin bir arada yürümesi yasaklandı.

Tren ve metrobüs servislerinin durduğu ülkede, şehirler arası otobüsler de saldırı tehlikesine karşı bazı seferlerini iptal etti.

İslamabad, Karaçi, Lahor ve Peşaver kentlerinde cep telefonu şebekeleri çalışmazken eğitime de bir süre ara verildi.

Bibi Kanada'da iddiası

Pakistanlı gazeteci Gul Buhari, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Asya Bibi'nin serbest bırakıldığı gün Kanada'ya gittiğini ileri sürdü.

Associated Press (AP) haber ajansı da Bibi'nin güvenlik endişeleri nedeniyle hala hapisten çıkmadığını iddia etti.

Ordu sözcüsü Tümgeneral Asıf Gaffur yaptığı açıklamada, Bibi ile ilgili kararın yargının yetki alanına girdiğini belirterek, "Bibi davası 10 yıldır mahkemelerde görüşülüyor. Tamamıyla yargının yetki alanına giren bu davada ordunun yapabileceği bir şey yoktur. Ordunun her tartışmanın içine çekilmesi üzüntü verici." ifadesini kullandı.

Asya Bibi davası

Kavga ettiği iki kadın tarafından İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret etmekle suçlanan Pakistanlı Hristiyan Bibi, 2009'dan bu yana cezaevinde bulunuyordu.

53 yaşındaki Bibi için 2010'da önce yerel mahkeme, ardından da 2014'te Lahor Yüksek Mahkemesi idam kararı vermişti.

Bibi'nin idamını önlemek için çok sayıda kadın ve insan hakları örgütü kampanyalar düzenlemişti.

Anayasa Mahkemesinde 31 Ekim'de görülen temyiz davasında Anayasa Mahkemesi Başkanı Mian Sakıb Nisar, yargılamanın adil yapılmadığını söyleyerek "Temyiz başvurusu kabul edilmiş ve yerel mahkeme ile eyalet mahkemesinin kararı tersine çevrilmiştir. Şüpheli şahsın idam kararı iptal edilmiş ve serbest bırakılmasına karar verilmiştir." demişti.

Duruşma hakimlerinden Asıf Hosa, yaptığı açıklamada, "Delillerin sunulması ve soruşturmanın yürütülmesiyle ilgilenenlerin gerçeği söylemedikleri ya da en azından hakikati ifşa etmedikleri izlenimi var. Alt mahkemelerin de çelişkili ifadelerle suçlamada bulunması aynı derecede rahatsız edici." ifadesini kullanmıştı.

Pakistan'da İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaretin cezası idam olmasına rağmen bu ceza hiç uygulanmadı. İnsan hakları örgütlerinin açıkladığı bilgilere göre, halihazırda ülkede 600'ün üzerinde dine hakaret davası bulunuyor.

ABD Uluslararası İnanç Özgürlüğü Komisyonunun yaptığı açıklamaya göre, Pakistan'a dine hakaretten idam cezası alan ya da müebbet hapis cezasına çarptırılan 40 kişi daha bulunuyor.

İnsan hakları dernekleri, dine hakaret suçunun sık sık kişiler tarafından iftira amacıyla kullanıldığını savunuyor. Dernekler ayrıca 1990 yılından beri dine hakaret suçlamasıyla 70'in üzerinde kişinin linç edildiği veya cinayete kurban gittiğini duyurmuştu.