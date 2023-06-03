Pakistan'da bombalı saldır! 2 sivil öldü

Dawn gazetesindeki habere göre, eyaletin Bajaur bölgesinde yola döşenen uzaktan kumandalı bomba, bir kamyonetin geçişi sırasında infilak etti.

Saldırıda, 2 sivil hayatını kaybetti.

Kamyonetin, bir güvenlik noktasına kum taşıdığı ve saldırının bu sebeple gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

PAKİSTAN TALİBANI İDDİASI



Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığı ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Peşaver'de 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmiş, Belucistan'da 6 Mart'taki intihar saldırısında da 10 emniyet mensubu yaşamını yitirmişti.

Belucistan'ın Zhob bölgesinde Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak'ın konvoyuna, 19 Mayıs'ta intihar saldırısı düzenlenmişti. Partinin Genel Sekreteri Emirül Azim, parti lideri Hak'ın intihar saldırısından yara almadan kurtulduğunu ve saldırganın öldüğünü açıklamıştı.