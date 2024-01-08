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Dünya

Pakistan'da bombalı saldırı! 5 polis hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde çocuk felcine karşı aşılama yapan sağlık çalışanlarını koruyan emniyet mensuplarına yönelik bombalı saldırıda 5 polis yaşamını yitirdi, 24 polis yaralandı.

AA8 Ocak 2024 Pazartesi 13:28 - Güncelleme:
Pakistan'da bombalı saldırı! 5 polis hayatını kaybetti
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Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde çocuk felcine karşı aşılama yapan sağlık çalışanlarını koruyan polis aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 5 polis hayatını kaybetti, 24 polis yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

- TTP, ÇOCUK FELCİ AŞILAMA EKİPLERİNİ HEDEF ALIYOR

Hayber Pahtunhva'da etkin olan Pakistan Talibanı (TTP) militanları, çocuk felci aşılama ekiplerini ve onları koruyan polisleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

TTP, bu aşılamanın "Batılı ülkelerce çocukları kısırlaştırmak için kullanılan bir komplo olduğunu" öne sürüyor.

Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık ortalama 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de 84 vaka tespit edilmişti. Ülkede 2022'de 20 vaka görülmüştü.

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