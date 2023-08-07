İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2023 Pazartesi / 21 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0159
  • EURO
    29,7207
  • ALTIN
    1679.82
  • BIST100
    7470.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Pakistan'da bombalı saldırı: 7 kişi öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı terör saldırısında, aralarında bir siyasetçinin de bulunduğu 7 kişi yaşamını yitirdi.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 22:50 - Güncelleme:
Pakistan'da bombalı saldırı: 7 kişi öldü
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan'ın Keç bölgesinde yol kenarına yerleştirilen uzaktan kumandalı bomba, sivil bir aracın geçişi sırasında infilak etti.

Bombalı terör saldırısında, aralarında Belucistan Halk Partisi'nden (BAP) İshak Yakub'un da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Kuzey Veziristan bölgesinde sabah saatlerinde medyana gelen bombalı saldırıda ise karı koca 2 sivil ölmüştü.

2023'ÜN İLK 6 AYINDA TERÖR SALDIRILARI YÜZDE 79 ARTTI

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.