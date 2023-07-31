İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2023 Pazartesi / 12 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9428
  • EURO
    29,7095
  • ALTIN
    1695.08
  • BIST100
    7067.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'da bombalı saldırı! Arap ülkelerinden kınama mesajı
Dünya

Pakistan'da bombalı saldırı! Arap ülkelerinden kınama mesajı

Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt, Pakistan'da koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan ve 40 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıyı kınadı.

AA31 Temmuz 2023 Pazartesi 05:27 - Güncelleme:
Pakistan'da bombalı saldırı! Arap ülkelerinden kınama mesajı
ABONE OL

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, "Krallık, saldırıyı şiddetle eleştirmekte ve kınamaktadır." ifadesi yer aldı.

Suudi Arabistan'ın, nerede olursa olsun şiddet ve terörü terk etme çağrısı yaptığı vurgulanan açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Pakistan halkıyla tam dayanışma içinde olduğu belirtilerek hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Katar Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Katar'ın, gerekçeleri ve sebepleri ne olursa olsun terör ve şiddeti reddettiği, bombalı saldırıyı şiddetle kınadığı belirtildi.

Açıklamada, Pakistan hükümeti ve halkına hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifalar dilendi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da bombalı saldırıyı kınadı.

Açıklamada, Kuveyt'in, "şiddetin tüm şekilleri ve suçsuz insanlara verdiği zararı kati olarak reddettiği, Pakistan ile dayanışma halinde olduğu" ifade edildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, dün koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti Partisinin kongresini hedef alan bombalı saldırıda, 40 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.