Pakistan'da bombalı saldırı! Mitingi hedef aldılar: 4 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan'ın Sibi bölgesinde, eski Başbakan İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) siyasi mitingine yönelik bombalı saldırı düzenlendi.

4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'da 8 Şubat'ta yapılacak genel seçimler öncesi ülkenin çeşitli şehirlerinde terör saldırılarında artış yaşanıyor.

Bugün, Belucistan eyaletinin Mach şehrine roketler ve otomatik silahlarla saldırı düzenleyen ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusuna (BLA) bağlı çok sayıda militandan 5'i etkisiz hale getirilmişti.