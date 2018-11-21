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Pakistan'da boş arazide havan mermisi patladı: 3 ölü

Pakistan'da buldukları havan mermisiyle oynayan beş çocuktan üçü, merminin infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti, ikisi ağır yaralandı.

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Ülkenin kuzeyindeki Svat bölgesinde yaşanan olayda, aynı aileden beş çocuk, buldukları infilak etmemiş havan mermisiyle oynamaya başladı.

Merminin patlamasıyla 5 ila 9 yaşlarındaki üç çocuk yaşamını yitirdi, diğer iki çocuk ağır yaralandı. Yaralılar bölgedeki Mata Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, "Üç çocuk, teröristlerin yürüttüğü kirli savaşın son kurbanları oldu." ifadesini kullandı.

Polisin paylaştığı bilgiye göre, teröristler kaçarken ya da pusu kurarken bombaları gelişigüzel atıyor. Bombalar daha sonra vatandaşlar tarafından bulunuyor ancak bu ekipmanları tanımayan çocukların hayatını da tehlikeye atıyor.

Geçmiş yıllarda Yukarı Dir bölgesinde bir anne ve kızı, buldukları el bombasının patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Bombanın kız çocuğu tarafından bulunduğu ve oyuncak sanılarak eve getirildiği öğrenilmişti.

Diğer bir olayda ise hurdalıkta bir el bombası bulan beş kardeş, bombanın infilak etmesiyle hayatını kaybetmişti.

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