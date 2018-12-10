Pakistan'da meydana gelen 2 farklı trafik kazasında 10 kişi öldü

Pakistan’ın Pencap eyaletinde farklı noktalarda iki kaza gerçekleşti. Dera Gazi Khan ilçesinde yoldan çıkan bir yolcu otobüsü su kanalına düştüğü kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Aynı saatte İndus Otoyolunda seyir halinde olan bir yolcu otobüsü takla attı. Rajanpur ilçesinin yakınında gerçekleşen kazada 4 kişi hayatını kaybederken 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar bölge hastanelerine kaldırıldı.

Kazalarla ilgili açıklamada bulunan Pencap Eyaleti Başkanı Serdar Osman Khan Buzdar, hayatını kaybedenlerle ilgili büyük keder ve üzüntü duyduğunu ve kazalarla ilgili özel inceleme başlatacağını söyledi.

Pencep Emniyeti kazalarla ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu.