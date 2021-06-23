Pakistan'da göstericilerle polis arasında çatışma

AA 23 Haziran 2021 Çarşamba 15:52 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 15:52

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 3 hafta önce kimliği belirsiz kişilerce başından vurularak öldürülen Janikhel aşireti liderlerinden Malik Nasib Han'ın katillerinin bulunması için başkent İslamabad'a yürümek isteyen göstericilerle polis arasında çatışma çıktı.

Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin Bannu bölgesinde, son 3 haftadır oturma eylemi düzenleyen Han'ın yakınları ve yerel halk, polisin katilleri bulmada başarısız olması nedeniyle bugün başkent İslamabad'a yürümek istedi.

Janikhel kasabasından birkaç kilometre uzaklaştıktan sonra polis tarafından önleri kesilen grup ile emniyet güçleri arasında çatışma yaşandı.

Polis, gruba göz yaşartıcı gaz ve cop ile müdahale ederken, göstericiler de polise taş ve sopa fırlattı.

- BİR PROTESTOCU ÖLDÜ İDDİASI

Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanırken, bir polis aracı da hasar gördü.

Öte yandan göstericiler, Vahid Han isimli protestocunun polisin müdahalesi sonucu öldüğünü iddia etti. Emniyet yetkilileri ise bu iddiayı reddetti.