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Dünya

Pakistan'da güvenlik noktasına intihar saldırısı! 25 asker hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bomba yüklü araçla güvenlik noktasına düzenlenen intihar saldırısında ve çatışmalarda 25 asker hayatını kaybetti, 27 militan etkisiz hale getirildi.

AA12 Aralık 2023 Salı 13:08 - Güncelleme:
Pakistan'da güvenlik noktasına intihar saldırısı! 25 asker hayatını kaybetti
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Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hayber Pahtunhva'nın Afganistan'a sınır Dera İsmail Han bölgesinde bir güvenlik noktasına sabah saatlerinde içi bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 23 asker yaşamını yitirdi, 6 militan etkisiz hale getirildi.

Bombanın etkisiyle bir binanın çökmesi sonucu ölü sayısının arttığı ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Dera İsmail Han'a bağlı Darazinda ve Kulachi kasabalarında da güvenlik güçleri militanlara yönelik operasyon düzenledi.

Darazinda'da çıkan çatışmada 17 militan etkisiz hale getirildi. Kulachi'deki çatışmada da 2 asker hayatını kaybetti, 4 militan etkisizleştirildi.

Pakistan ordusu, militanların hangi örgüte üye olduğuna dair bilgi paylaşmadı.

Pakistan'da bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Taliban'ı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

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