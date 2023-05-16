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Dünya

Pakistan'da internet kısıtlamasının bedeli ağır oluyor

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın tutuklanmasının ardından 9 Mayıs'ta başlatılan ve hala süren internet kısıtlaması, ülkenin bilgi teknolojisi sektöründe günlük 5-6 milyon dolarlık kayba sebep oluyor.

AA16 Mayıs 2023 Salı 22:39 - Güncelleme:
Pakistan'da internet kısıtlamasının bedeli ağır oluyor
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Ulusal basındaki haberlere göre, Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan protestolar nedeniyle hükümetin internet ve geniş bant hizmetlerine yönelik kısıtlama uygulaması hala sürüyor.

Pakistan Yazılım Evi Birliği verilerine göre, internete uygulanan kısıtlama, bilgi teknolojisi sektöründe geçen hafta 30-35 milyon dolar zarara yol açtı.

Pakistan Yazılım Evi Birliği Başkanı Züheyb Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devam eden kısıtlamanın bilgi teknolojisi endüstrisine günlük 5-6 milyon dolar zarar verdiğini söyledi.

Han, hükümetin adımının ülkenin marka değerine küresel çapta zarar verdiğini ifade ederek, 600 binden fazla kişinin bilgi teknolojisi sektörüyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

Devam eden internet kesintisinin telefon operatörleri, çevrimiçi taksi hizmetleri ve daha birçok sektörde yüz binlerce dolar kayba sebep olduğu belirtiliyor.

Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyon Bakanı Seyit Eminül Hak, Pakistan Telekomünikasyon Otoritesi'nin kendilerine bağlı olmadığını ve internet kesintileri konusunda bakanlığa danışılmadığını belirtti.

Hak, sosyal medya platformlarının veya internetin kısıtlanmasının herhangi bir sorunun çözümü olmadığını vurgulayarak, internet hizmetlerinin kısıtlanmasının bilgi teknolojisi sektöründe milyarlarca rupi kayba yol açtığını söyledi.

Hükümet, sosyal medya platformlarına erişimin düzeltildiğini açıklasa da ülkenin birçok bölgesinde kullanıcıların bu platformlara erişim sağlayamadığı belirtiliyor.

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından başlayan protesto gösterileri sebebiyle internete ve sosyal medya platformlarına erişim kısıtlaması getirilmişti.

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