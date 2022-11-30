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Dünya

Pakistan'da intihar saldırısı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde polis aracına yönelik intihar saldırısında ilk belirlemelere göre bir polis ve bir çocuk hayatını kaybetti, 20'si polis 24 kişi yaralandı.

AA30 Kasım 2022 Çarşamba 09:13 - Güncelleme:
Pakistan'da intihar saldırısı
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Ulusal basındaki haberlere göre, Kuetta şehrinin Baleli bölgesinde polisleri taşıyan araca yönelik intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, biri polis, diğeri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 20'si polis 24 kişi yaralandı.

Belucistan'ın Hoshab bölgesinde, dün çıkan çatışmada güvenlik güçleri 10 militanı etkisiz hale getirmişti.

Pakistan Talibanı (TTP), 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.

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