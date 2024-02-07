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Dünya

Pakistan'da milletvekili adayının ofisine yapılan saldırıda 28 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yarın yapılacak seçimlerde bağımsız milletvekili adayı Asfandiyar Han Kakar'ın ofisine yönelik bombalı saldırıda 28 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 11:26 - Güncelleme:
Pakistan'da milletvekili adayının ofisine yapılan saldırıda 28 kişi hayatını kaybetti
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Geo News televizyonundaki habere göre, Belucistan'ın Pişin bölgesinde bağımsız milletvekili adayı Asfandiyar Han Kakar'ın ofisinin önünde bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, 28 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı.

Saldırı düzenlendiği sırada Asfandiyar Han Kakar'ın ofisinde olmadığı belirtiliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'da yarın yapılacak genel seçim ve eyalet seçimleri öncesi Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerindeki terör olaylarında artış gözleniyor.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde 31 Ocak'ta eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ile ilişkili bağımsız milletvekili adayı Rehan Zeb Han'a, silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda Rehan Zeb Han yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Belucistan eyaletinin Çaman bölgesinde ise Ulusal Halk Partisi (ANP) üyesi bir siyasetçi, Seçim Komisyonu ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

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