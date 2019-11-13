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Pakistan'da muhalefet İslamabad'daki eylemlerini sonlandırdı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 13 gündür oturma eylemi yapan İslam Alimleri Cemiyeti-Fazl (JUI-F) öncülüğündeki muhalefet partileri başkentteki eylemi sonlandırma ve gösterileri ülke geneline yayma kararı aldı.

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Karaçi'de başlayan ve 1 Kasım'da başkent İslamabad'a ulaşan Özgürlük Yürüyüşü ile hükümetin istifasını isteyen muhalefet partilerine öncülük eden JUI-F lideri Mevlana Fazlurrahman, dün yaptığı açıklamada taleplerinin karşılanmaması üzerine yeni bir strateji uygulayacaklarını söylemişti.

"B Planı" adı verdikleri yeni stratejiyi bugün İslamabad'da oturma eylemi yapan göstericilere yaptığı konuşmada açıklayan Fazlurrahman, başkentteki eylemin bu akşam sona ereceğini söyledi.

Eylemlerin ülke geneline yayılacağını belirten Fazlurrahman, protestolara hükümet ve başbakan istifa edene kadar devam edileceğini söyledi.

Protestocuların yeni stratejisini ise JUI-F'in önde gelenlerinden Attaur Rahman açıkladı.

Rahman, Pakistan'dan geçen Afganistan'daki NATO üslerinin önemli tedarik hatlarından Kuetta-Çaman yolu ile Peşaver-İslamabad yolunun, Pakistan'ı Çin'e bağlayan İpek Yolu isimli otoyolun ve Sindh eyaletini ülkenin diğer noktalarına bağlayan otobanın protestocularca kesileceğini ifade etti.

B planına göre yollar yarın kapatılmaya başlanacak.

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