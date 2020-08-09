İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Ağustos 2020 Pazar / 19 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2916
  • EURO
    8,5355
  • ALTIN
    477.149
  • BIST100
    1060.59
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'da muson yağışlarının sebep olduğu sellerde en az 57 kişi öldü
Dünya

Pakistan'da muson yağışlarının sebep olduğu sellerde en az 57 kişi öldü

Pakistan'da üç gündür devam eden muson yağışlarının sebep olduğu sellerden dolayı en az 57 kişi hayatını kaybetti.

AA09 Ağustos 2020 Pazar 14:40 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 14:41
ABONE OL

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansından yapılan açıklamada, seller nedeniyle ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Hayber Pahtunhva eyaletinde 19 kişi, Sindh'de 12, Pencap eyaletinde 8 ve Gilgit-Baltistan bölgesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Belucistan eyaletinde de etkili olan selde en az 8 kişi yaşamını yitirdi.

Sindh ve Belucistan'da şiddetli yağışlarda çok sayıda ev zarar gördü.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların bu hafta da devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.


İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.