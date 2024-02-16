Pakistan'da seçim sonuçlarına protesto

Ulusal basındaki haberlere göre, Sind eyaletinin Haydarabad kentinde, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI), İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) ve farklı siyasi partilerin destekçileri, seçim sonuçlarını protesto etti.

Binlerce kişinin katıldığı gösteride, Seçim Komisyonu karşıtı sloganlar atıldı.

Başkent İslamabad'da ise Cemaat-i İslami Partisi destekçileri, Basın Kulübü önünde bir araya geldi. Göstericiler, seçimlerin yenilenmesini talep etti.

PTI, seçimlerden birinci parti olarak çıksa da çok sayıda seçim bölgesinde oyların çalındığını ve rakip partilerin adaylarına kaydırıldığını iddia ediyor. Bazı siyasi partiler de oylarının çalındığını savunuyor.

SONUÇLAR 11 ŞUBAT'TA AÇIKLANMIŞTI



Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Şubat'ta düzenlenen Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin seçim sonuçlarını 11 Şubat'ta açıklamıştı.

Resmi sonuçlara göre, seçimleri, PTI destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ikinci sırada tamamlamıştı.