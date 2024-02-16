İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2024 Cuma / 7 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,8421
  • EURO
    33,2422
  • ALTIN
    1992.82
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Pakistan'da seçim sonuçlarına protesto

Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde bazı siyasi partiler, '8 Şubat seçimlerinde hile yapıldığı' gerekçesiyle protestolar düzenledi.

AA16 Şubat 2024 Cuma 19:10 - Güncelleme:
Pakistan'da seçim sonuçlarına protesto
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, Sind eyaletinin Haydarabad kentinde, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI), İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) ve farklı siyasi partilerin destekçileri, seçim sonuçlarını protesto etti.

Binlerce kişinin katıldığı gösteride, Seçim Komisyonu karşıtı sloganlar atıldı.

Başkent İslamabad'da ise Cemaat-i İslami Partisi destekçileri, Basın Kulübü önünde bir araya geldi. Göstericiler, seçimlerin yenilenmesini talep etti.

PTI, seçimlerden birinci parti olarak çıksa da çok sayıda seçim bölgesinde oyların çalındığını ve rakip partilerin adaylarına kaydırıldığını iddia ediyor. Bazı siyasi partiler de oylarının çalındığını savunuyor.

SONUÇLAR 11 ŞUBAT'TA AÇIKLANMIŞTI

Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Şubat'ta düzenlenen Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin seçim sonuçlarını 11 Şubat'ta açıklamıştı.

Resmi sonuçlara göre, seçimleri, PTI destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ikinci sırada tamamlamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.