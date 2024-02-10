Pakistan'da seçim sonuçlarının geç açıklanması sebebiyle düzenlenen protestoda 3 polis hayatını kaybetti

Geo News televizyonundaki habere göre, Davar ve destekçileri, Kuzey Veziristan'ın Miranşah şehrinde seçim sonuçlarının geç açıklanmasını protesto etmek için bir araya geldi.

Protesto sırasında çıkan çatışmada 3 polis yaşamını yitirdi, NDM lideri Davar silahla yaralandı.

Hayber Pahtunhva eyaletinde dün seçim sonuçlarına itiraz etmek amacıyla düzenlenen gösteride çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 8 Şubat saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona ermişti.