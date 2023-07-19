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Dünya

Pakistan'da yaşanan felakette 13 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalar nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

AA19 Temmuz 2023 Çarşamba 12:08 - Güncelleme:
Pakistan'da yaşanan felakette 13 kişi hayatını kaybetti
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Geo News televizyonundaki habere göre, başkent İslamabad'da şiddetli yağışlar etkili oldu.

Başkentin Golra Mor bölgesinde yağışlar nedeniyle yapımı devam eden bir köprünün yakınındaki duvar yıkıldı.

Köprü inşaatında çalışan ve çadırlarında uyuyan işçilerden 12'si yıkılan duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.

Öte yandan İslamabad'ın Muhammedi Town Mahallesi'nde de yıkılan duvarın altında kalan bir çocuk yaşamını yitirdi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle kayganlaşan yollarda trafik kazaları meydana geldi.

İslamabad-Peşaver otoyolunda gerçekleşen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Yağışların etkisiyle başkentin bazı noktalarında taşkınlar oluştu.

Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara yol açıyor.

Pakistan'da geçen sene muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle 1739 kişi hayatını kaybetmiş, felaketin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu açıklanmıştı.

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