İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2023 Perşembe / 12 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8111
  • EURO
    20,5652
  • ALTIN
    1165.05
  • BIST100
    4752.24
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'da yaşanan saldırıda can kaybı 102'ye yükseldi
Dünya

Pakistan'da yaşanan saldırıda can kaybı 102'ye yükseldi

Pakistan'ın Peşaver şehrinde camiye düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 102'ye yükseldi.

AA2 Şubat 2023 Perşembe 18:12 - Güncelleme:
Pakistan'da yaşanan saldırıda can kaybı 102'ye yükseldi
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 102'ye çıktı.

Hayber Pahtunhva Emniyet Müdürü Muazzam Jah Ansari, saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında yaptığı açıklamada, saldırganın polis üniformasıyla camiye girdiğini ve bu sayede birçok güvenlik noktasını aştığını söyledi.

Ansari, saldırganın motosiklet kullanarak bölgeye vardığını aktararak intihar bombacısının maske ve kask kullandığını ve bu sayede kimliğini gizlediğini belirtti.

Ön soruşturma ve teknik kanıtlara dayanarak saldırının Pakistan Talibanı'ndan (TTP) kopan Cemaat-ül Ahrar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini ifade eden Ansari, Cemaat-ül Ahrar, TTP ve düşman bir istihbarat örgütünün bu saldırının arkasında olduğunun açık olduğunu ifade etti.

Ansari, istihbarat örgütünün ismine veya bağlı olduğu ülkeye dair bir açıklamada bulunmadı.

- AFGANİSTAN'DAN PAKİSTAN'A "BİZİ SUÇLAMAYIN" TEPKİSİ

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Kabil'de yaptığı açıklamada, Pakistanlı yetkililerin Afganistan'ı suçlamak yerine ülkedeki militan şiddetin arkasındaki sebeplere bakmasını istedi.

Muttaki'nin açıklamaları, Pakistanlı yetkililerin intihar eyleminin arkasındaki kişilerin Afganistan topraklarını kullandığına dair ifadelerinin ardından geldi.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde, 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 100 kişi ölmüş, 225 kişi yaralanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.