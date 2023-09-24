Pakistan'da yaşanan tren felaketinde 31 kişi yaralandı

Geo News televizyonundaki habere göre, Mianvali şehrinden Lahor'a giden yolcu treni, istasyonda duran yük treni ile Şekipura bölgesinde çarpıştı.

Trenlerin çarpışması sonucu 31 kişi yaralandı.

Yetkililer, yolcu treni makinistinin treni durdurmaya çalıştığını ancak bunun mümkün olmadığını belirtti.

Çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibinin gönderildiği kaza yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında biri makinist dört yetkili görevlerinden uzaklaştırıldı.

Öte yandan, kaza sebebiyle Lahor'daki tren seferlerinde de aksamalar yaşanıyor.

Navabşah kenti yakınlarında 6 Haziran'da bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 30 kişi yaşamını yitirmiş, 90'dan fazla kişi yaralanmıştı.