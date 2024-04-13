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Dünya

Pakistan'da yıldırım düştü: Çok sayıda ölü var

Pakistan'da şiddetli yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.

IHA13 Nisan 2024 Cumartesi 17:32 - Güncelleme:
Pakistan'da yıldırım düştü: Çok sayıda ölü var
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Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Sindh eyaletlerini şiddetli yağış vurdu. Pencap'ta farklı noktalara yıldırım düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti. Pencap'ta ise 8 kişi yaşamını yitirirken, Sindh eyaletinde de 1 can kaybı yaşandı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun tarım işçisi olduğu belirtildi. Ayrıca yıldırım nedeniyle çok sayıda kişi de yaralanarak hastanelere kaldırılırken, bazı evlerde de hasar meydana geldi.

Pakistan Meteoroloji Ofisi yağışların devam edeceğini belirtirken, halka özellikle gök gürültülü sağanak sırasında kapalı ortamda bulunmaları konusunda uyarıda bulundu.

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