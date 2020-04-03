Pakistan'daki Afgan mülteciler, dünyadan yardım bekliyor

AA 03 Nisan 2020 Cuma 13:20 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 13:21

"Afgan Kasabası" olarak bilinen bölgedeki mülteciler, sosyal mesafeyi imkansız kılacak şekilde sıkışık halde yaşamaya çalışıyor.

Bölge, su ve kanalizasyon altyapısının yetersizliği sebebiyle bulaşıcı hastalıkların yayılmasına da oldukça müsait bir durumda. Burada yaşayanlar, küresel bir salgına dönüşen ve binlerce kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) daha çok yemek konusunda endişe ediyor.

Karaçi, çoğunlukla Peştun ağırlıklı bölgelerde işçi veya küçük dükkanları bulunan 300 binin üzerinde Afgan mülteciye ev sahipliği yapıyor fakat hükümetin Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için uyguladığı kısıtlamalar, on binlerce mülteciyi işsiz bıraktı.

- "AÇLIK, KOVİD-19'DAN DAHA TEHLİKELİ"



Afgan mültecilerin liderlerinden Hacı Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Açlık, Kovid-19'dan daha tehlikeli. Biz, bu konuda daha çok endişeliyiz. Şayet burada maske ve el temizleyicilerini soracak olursanız, insanlar size en çok ihtiyaç duydukları yiyeceklerden bahsedeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Kısıtlamaların özellikle gençler arasında bir tür bunalıma yol açtığına işaret eden Abdullah, ne hükümetin ne de sivil toplum örgütlerinin kendilerini önemsediğini dile getirdi.

Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'de bakkallık yapan Afgan mülteci Rahmet Vali, hükümetin uyguladığı kısıtlamaların işlerini kötü derecede etkilediğini söyledi.

Vali, son 9 gündür dükkanının kapalı olduğunu, bu durumun maddi hasarın yanı sıra binlerce kişiyi işsiz bıraktığını vurguladı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da meyve satıcılığı yapan Abdul Vahid Afkari, pazarların kapalı olması sebebiyle son bir haftadır evde olduğunu anlattı.

Afkari, bir süre daha evde kalması halinde parasının tükeneceğini ifade ederek, hükümet ve yardım kuruluşlarından bu zor zamanlarda kendilerini hatırlamasını istedi.

- HÜKÜMET, UNHCR'DEN AFGAN MÜLTECİLERE ERZAK TALEP ETTİ



Pakistan hükümeti, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (UNHCR), özellikle ülkedeki 52 sığınma kampında yaşayan Afgan mülteciler için erzak katkısında bulunmasını talep etti.

Pakistan Narkotik Kontrol Bakanı Şehriyat Afridi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan'ın ülkedeki mültecilere yardım sağlama konusunda rol oynadığını fakat tüm mültecilere yiyecek ve erzak sağlamanın büyük bir zorluk olduğunu belirtti.

Afridi, Birleşmiş Milletler (BM) ve müreffeh dünyanın, Afgan mültecilere yardım sağlama konusunda öne çıkmalarının tam zamanı olduğunu kaydetti.

UNHCR'nin Pakistan'daki temsilcisinin yardımcısı Iain Hall, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumun, Afgan mültecilere destek olmak için ilgili tüm bakanlıklarla temas halinde olduğunu aktardı.

Hall, aralarında Afgan mültecilerin de bulunduğu tüm Pakistan toplumunun kendileri için eşit olduğunu vurgulayarak, ne UNHCR ne de hükümet tarafından bir ayrımcılık yapıldığının altını çizdi.

- 2 MİLYON 800 BİN AFGAN MÜLTECİ



Pakistan'da kayıtlı ve kayıtsız yaklaşık 2 milyon 800 bin Afgan mülteci yaşıyor. Bu mültecilerin yarısının kaydı bulunuyor ve kayıtsız olanlar çoğunlukla Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yaşıyor.

Güneydeki Sindh eyaleti de 500 bin Afgan mülteciye ev sahipliği yapıyor.

UNHCR'ye göre, 2002'den bu yana 3 milyon 800 binin üzerinde Afgan mülteci ülkelerine geri gönderildi. Fakat bunların çoğu Afganistan'daki şiddet, işsizlik, eğitim ve tıbbi olanakların yetersizliği sebebiyle Pakistan'a gitti.