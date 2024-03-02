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Dünya

Pakistan'daki şiddetli yağışlarda 17 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde şiddetli yağışların etkisiyle bazı evlerin çatılarının çökmesi, bazı evlerin de heyelan nedeniyle toprak altında kalması sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA2 Mart 2024 Cumartesi 19:10 - Güncelleme:
Pakistan'daki şiddetli yağışlarda 17 kişi hayatını kaybetti
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The Tribune Gazetesi'nin haberine göre, Hayber-Pahtunhva eyaletinin Peşaver, Lower Dir ve Bajaur başta olmak üzere bazı bölgelerinde şiddetli yağış nedeniyle evlerin çatıları çökerken, bazı evler ise heyelan nedeniyle toprak altında kaldı.

Arama kurtarma ekipleri, 7'si Peşaver, 3'ü Lower Dir'de olmak üzere eyalette 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 23 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, yaralıların tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan, olumsuz hava koşulları Lahor, Belucistan, Karaçi ve kuzeydeki dağlık bölgelere kadar ülkenin büyük bir kısmında etkili oluyor.

Karaçi'de, yetkililer, şiddetli yağışlar nedeniyle "acil durum" ilan ederken, Lahor'un bazı bölgelerinde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Belucistan eyaletinin Gvadr ilçesi de yağışların vurduğu bölgeler arasında yer alırken, burada kanalizasyonlar taştı, bazı bölge sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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