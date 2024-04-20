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Dünya

Pakistan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mumtaz Zahra Baloch, ülkesinin balistik füze programına malzeme tedarik ettikleri gerekçesiyle ABD'nin 4 firma hakkında yaptırım kararı almasına tepki gösterdi.

AA20 Nisan 2024 Cumartesi 18:50 - Güncelleme:
Pakistan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi
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Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Baloch, ABD'nin son yaptırım kararıyla ilgili detaylı bilgiye sahip olmadıklarını belirterek, geçmişte de ticari kuruluşların ülkesinin balistik füze programıyla ilişkileri kanıtlanmadan yaptırım listesine alındığını ifade etti.

Baloch, sosyoekonomik kalkınma için gerekli teknoloji girişimlerinin hatalı belirlemelerle yaptırım listesine alınmasının önüne geçmek amacıyla taraflar arasında objektif mekanizmaların oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

İhracat kontrollerinin politik yaklaşımla kullanılmasını reddeden Baloch, "Nükleer silahlanmayı önleme hedefine sıkı sıkıya bağlı olduğunu iddia eden aynı karar alıcıların, ileri savunma teknolojilerinin lisans gerekliliklerinden bazı ülkeleri muaf tuttuğu çok iyi bilinmektedir." ifadesini kullandı.

Baloch, "çifte standartların" nükleer silahlanma karşıtı rejimlerin güvenilirliğini azaltarak bölgesel ve küresel ölçekte askeri güç eşitsizliklerini arttırdığı değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın balistik füze programında kullanılan malzemeleri tedarik ettikleri gerekçesiyle Belarus ve Çin menşeli 4 firma hakkında yaptırım kararı almıştı.

  • Pakistan Dışişleri
  • Balistik Füze
  • ABD Yaptırım

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