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Dünya

Pakistan'dan Azerbaycan'a ''Karabağ'' desteği

Pakistan Başbakanı İmran Han, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptığı görüşmede, Pakistan'ın Karabağ konusundaki desteğini yineledi.

AA22.01.2020  12:07 - Güncelleme: 22.01.2020  12:07

Pakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantılarına katılan Han'ın, Aliyev, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ve Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'la bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmelere ilişkin "Han, Azerbaycan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Keşmir Temas Grubu'na katkılarından dolayı teşekkür ederken Azerbaycan'ın Karabağ mücadelesine desteğini yineledi." ifadeleri kullanıldı.

Karabağ, 1991'den beri Ermenistan’ın işgali altında bulunuyor.

Aliyev'in Karabağ konusunda verdiği destekten dolayı Han'a teşekkür ettiği kaydedilen açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin artırılması konusunda da mutabakata varıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Han'ın, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de yaşanan insan hakları ihlalleri konusunda Aliyev'i bilgilendirdiği ve Aliyev'in Han'ı Azerbaycan'a davet ettiği bilgisi paylaşıldı.

- TÜRK İŞ ADAMIYLA BULUŞTU

Han, bir diğer görüşmesini de Singapur lideri Lee ile gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin görüşüldüğü buluşmaya, Pakistan'ın ekonomi ve ticaretten sorumlu bakanları ve bürokratları da katıldı.

Türk iş adamı Ahmet Çalık da Davos'ta bulunan Han tarafından kabul edildi. Açıklamada Çalık Holding'in enerji, tekstil, madencilik ve iletişim sektörlerinde yatırım yaptığı belirtilerek, görüşmeye ilgili bakanlar ile Han'ın finans, ticaret ve yatırım danışmanlarının katıldığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan videolu uyarı

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