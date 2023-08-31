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Dünya

Pakistan'dan BM Barış Gücü'ne çağrı

Pakistan, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü unsurlarının çatışma bölgelerinde görevlerini icra ederken 'tam güvenliğinin' sağlanması çağrısı yaptı.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 23:13 - Güncelleme:
Pakistan'dan BM Barış Gücü'ne çağrı
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Pakistan geçici hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Celil Abbas Jilani, BM Barış Gücü unsurlarının ölümlerinde meydana gelen artışın ele alınması gerektiğini ifade etti.

BM Barış Gücü'nün emniyet ve güvenliği üzerine bakanlar düzeyinde başkent İslamabad'da düzenlenen yıllık hazırlık toplantısında konuşan Jilani, "BM Barış Gücü (unsurlarına) zarar veren veya tehdit eden kişi veya grupları sorumlu tutma noktasında ödün vermemeliyiz." dedi.

Jilani, tüm Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin BM Barış Gücü unsurlarının güvenliğini sağlamaya kararlı olduğunu vurguladı.

El yapımı patlayıcıların özellikle barış gücü misyonlarına ciddi tehdit oluşturduğunu aktaran Jilani, BM üyesi ülkelerin görev öncesi eğitimlerini yoğunlaştırması önerisinde bulundu.

Jilani, Pakistan'ın, aktif göreve devam eden BM Barış Gücü misyonlarına 4 binden fazla askerle katkıda bulunmaktan gurur duyduğunu ifade ederken, 172 Pakistanlının da aralarında bulunduğu, görev sırasında öldürülen barış gücü unsurlarının fedakarlığına da değindi.

Japonya'nın ortak ev sahipliğini üstlendiği iki gün sürecek toplantı, aralık ayında Gana'da yapılacak olan BM Barışı Koruma Bakanlar Zirvesi'ne hazırlık niteliğinde.

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