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Dünya

Pakistan'dan BMGK'nin Gazze'de ateşkes çağrısı yapamamasına tepki

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısının bir kez daha kabul edilmemesinden İslamabad'ın derin hayal kırıklığı duyduğunu vurguladı.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 19:30 - Güncelleme:
Pakistan'dan BMGK'nin Gazze'de ateşkes çağrısı yapamamasına tepki
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, BMGK'nin uluslararası barış ve güvenliği koruma sorumluluğunu yerine getirmede başarısız olduğu belirtildi.

Açıklamada, Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısının BMGK'de bir kez daha kabul edilmemesinden İslamabad'ın derin hayal kırıklığı duyduğu işaret edilerek kuşatma altındaki Gazze halkının toplu şekilde cezalandırılmasının kabul edilemez olduğu bildirildi.

Gazze halkının kesintisiz olarak bombalanmasına katkıda bulunan herkesin üzerinde ağır bir sorumluluk bulunduğu vurgulanan açıklamada, BMGK, bu insanlık dışı savaşı durdurması ve Gazze halkını yaklaşan soykırımdan koruması için derhal harekete geçmeye çağrıldı.

Açıklamada, insani yıkımın engellenmesi için derhal ve koşulsuz ateşkes çağrısı yinelenerek İsrail'den barbarca saldırılarına ve Gazze'ye yönelik insanlık dışı kuşatmasına son vermesi istendi.

ABD, BMGK'de, Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmişti.

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