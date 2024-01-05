Pakistan'dan Cammu Keşmir açıklaması

Alvi, UNCIP'nin, 5 Ocak 1949'daki, Cammu Keşmir'in hangi ülkeye katılacağının plebisit yoluyla çözülmesi gerektiğine dair kararının yıl dönümünde, Keşmir halkına ilişkin mesajını tekrarladı.

Cammu Keşmir halkının haklarının önemini vurgulayan Alvi, "1949'dan bu yana, Hindistan'ın Cammu Keşmir'i yasa dışı bir şekilde işgal etmesi, söz konusu halkın baskı altında kaldığı hüzün dolu bir hikayedir." değerlendirmesinde bulundu.

Alvi, Hindistan Yüksek Mahkemesinde 11 Aralık 2023'te alınan karara dikkati çekerek, "Hindistan, işgalini pekiştirmek istiyor." ifadesini kullandı.

Bu kadar süredir tekrar eden günün amacının, uluslararası camiaya Cammu Keşmir halkına olan sorumluluklarını hatırlatmak olduğunu belirten Alvi, BM'ye yıllar önce aldığı kararı onurlandırma çağrısı yaptı.

Pakistan'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, kendi kaderini tayin hakkının uluslararası hukukun esas öğelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, uluslararası camiada ihtilaflı bir bölge olarak kabul edilen Cammu Keşmir'de halkın Hindistan tarafından güçsüzleştirilmeye çalışıldığını belirtti.

Jilani, Keşmir halkının Hindistan tarafından insan hakları ihlallerine maruz bırakıldığını ifade ederek, uluslararası camiayı gerekli adımların atılması için verdikleri sözleri tutma çağrısında bulundu.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi halk oylamasına karşı gelirken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan, Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve bölgeyi doğrudan merkezi hükümete bağlı "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" olmak üzere iki "Birlik Toprağına" bölmüştü.

1947'den bu yana Cammu Keşmir'in yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasası da kaldırılmıştı. Müslümanlar, bu nedenle merkezi yönetimin Hindu çoğunluğu yerleştirerek bölgenin demografisini değiştirmesinden endişe duyuyor.