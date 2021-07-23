Pakistan'dan Hindistan'a ''Pegasus casus yazılımı'' tepkisi

AA 23 Temmuz 2021 Cuma 11:59 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 11:59

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uluslararası basında yer alan Hindistan'ın İsrail merkezli casusluk yazılımını kendi vatandaşlarına, yabancılara ve Başbakan Han'a karşı organize casusluk operasyonları için kullandığına dair haberlerin ciddi bir endişeyle not edildiği belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'ın devlet merkezli, devam eden ve yaygın gözetleme ve casusluk operasyonlarının, sorumlu devlet davranışına ilişkin küresel normların açık bir ihlali olduğuna dikkat çekilerek, bunun en güçlü şekilde kınandığı vurgulandı.

Ortaya çıkan gelişmelerin yakından takip edildiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu haberler göz önünde bulundurularak Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili organlarından konuyu soruşturması, gerçekleri açığa çıkarması ve Hint faillerden hesap sorması talep edildi.

The Post gazetesinde, Hindistan'ın söz konusu yazılım aracılığıyla aralarında Pakistan Başbakanı Han'ın daha önce kullandığı bir telefon numarasına yönelik casusluk girişiminde bulunduğu ancak bunun başarılı olup olmadığı belirtilmemişti.

Hindistan merkezli The Wire haber sitesinde ise Hindistan'da casusluk girişiminde bulunulan kişiler arasında bakanların, muhalif siyasetçilerin, gazetecilerin, bilim insanlarının ve insan hakları aktivistlerinin bulunduğu aktarılmıştı.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Başbakan Han'ın telefonuna casusluk girişiminde bulunulup bulunulmadığının soruşturulduğunu söylemişti.

- YANKI UYANDIRAN "CASUS YAZILIM"

İngiliz gazetesi Guardian'ın haberinde, 17 medya kuruluşu tarafından yürütülen araştırmada NSO Group'a ait casus yazılımın küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı ileri sürüldü.

Bahreyn, Kazakistan, Meksika, Fas, Azerbaycan, Ruanda, Suudi Arabistan, Macaristan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere en az 10 hükümetin NSO Group'un müşterisi olduğu iddia edildi. Casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunuldu.

İddiaya göre, bir telefonu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.

Ruanda, Fas, Hindistan ve Macaristan, 50 binden fazla telefon numarasının olduğu listede adı geçen kişilerin telefonlarını takip için Pegasus'u kullandıkları iddialarını yalanladı. Azerbaycan, Bahreyn, Kazakistan, Suudi Arabistan, Meksika ve BAE hükümetleri ise henüz iddialara yanıt vermedi. NSO Group da hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.