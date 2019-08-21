Pakistan-Hindistan hattında su savaşları! 

Cammu Keşmir’in ‘özel’ statüsünü kaldırarak çoğunluğu Müslüman olan bölgeyi Hindulaştırma projesi için düğmeye basan Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümeti, Pakistan ile arasındaki gerilimi kışkırtmaya devam ediyor. Yeni Delhi yönetimi, şimdi de Keşmir Müslümanlarına sahip çıkan Pakistan’ı sular altında bırakmak adına baraj kapaklarını açtı. İslamabad hükümeti, Hindistan’ı ‘beşinci nesil savaş’ taktiklerine başvurmakla suçladı.

PENCAP SU ALTINDA

Hindistan’ın Sutlej Nehri üzerindeki barajın kapaklarını açması üzerine Pakistan’ın Pencap Eyaleti sular altında kalma riskiyle karşı karşıya kaldı. Pakistan Su ve Enerji Kalkınma Kurumu Başkanı Muzammil Hüseyin, Hindistan’ın kendilerini diplomatik yollarla ayrıştırmaya çalıştığını belirterek “Ekonomimizi ve su kaynaklarımızı boğmaya çalışıyorlar. Su sorunu ekonomimizi, tarım ve sulama yetkinliğimizi doğrudan etkiliyor” dedi. Hüseyin, Hindistan’ın ‘beşinci nesil savaş’ politikasına başvurduğunu belirterek Pakistan’ın Pencap Eyaleti’nde sel beklendiğini ve yetkililerin su taşkınları için önlem aldığını ifade etti. Eyaletin Afet Yönetimi Merkezi Genel Müdürü Khurram Shahzed de, ‘Hindistan’ın Pakistanlı yetkililere su akışını serbest bırakırken haber vermediği iddiasını’ doğruladı.

RUTİN SAVUNMA

Hindistan Su Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, Fransız AFP haber ajansına konuşan bir Hintli yetkili, muson yağmurlarının etkili olduğu sezonda baraj kapaklarının açılmasının ‘rutin bir eylem’ olduğunu, akan su miktarının da bildirim yapmak için gerekli seviyede olmadığını ifade etti. Yeni Delhi ve İslamabad yönetimi Dünya Bankası aracılığıyla hazırlanan Indus Su Antlaşması çerçevesinde Indus Nehri ve kollarından gelen su miktarının paylaşılması konusunda anlaşmıştı. Pakistan’ın sulamaya bağlı tarım yatırımlarının yüzde 80’i iki ülke arasında yapılan bu anlaşmaya bağlı bulunuyor. Hindistan ve Pakistan ‘dünyada en çok su sıkıntısı çeken ilk 15 ülke’ arasında yer alıyor.