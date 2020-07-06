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  • Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi: Hindistan'ın Keşmir'de yaptığı İsrail'in Filistin politikasıyla aynı!
Dünya

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi: Hindistan'ın Keşmir'de yaptığı İsrail'in Filistin politikasıyla aynı!

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Keşmir'deki insani durumun giderek kötüleştiğini, Hindistan yönetiminin Keşmir'in yerel sakini olmayan on binlerce kişiye bölgeye yerleşme izni verdiğini belirterek, 'Demografik saldırı anlamına gelen uygulamalar İsrail'in Filistin politikalarıyla aynı.' değerlendirmesinde bulundu.

AA06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:56 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 14:06
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Büyükelçi Qazi'yi, AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu ağırladı.

Görüşmede Türkiye ve Pakistan ikili ilişkileri ile Keşmir’deki gelişmeler değerlendirildi.

Qazi, Keşmir’deki insani durumun giderek kötüleştiğini, Hindistan yönetiminin Keşmir’in yerel sakini olmayan on binlerce kişiye bölgeye yerleşme izni verdiğini belirterek, "Demografik saldırı anlamına gelen uygulamalar İsrail’in Filistin politikalarıyla aynı." değerlendirmesinde bulundu.

Türk halkının ve devletinin Keşmir’deki gelişmeler konusundaki duyarlılığından memnuniyet duyduklarını dile getiren Qazi, AA’ya da tarafsız habercilik anlayışı için teşekkür etti.

Mutanoğlu da AA’nın Keşmir dahil dünya genelinde tüm sıcak gelişmeler hakkında Türkiye ve uluslararası kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdüreceğini söyledi.

Keşmir meselesinin dünya gündeminin ön sıralarında kalmaya devam edeceğini vurgulayan Mutanoğlu, insani, siyasi ve diğer gelişmeler hakkında tarafsız şekilde habercilik çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

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