Pakistan'ın maslahatgüzarı İran Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

İranlı İşçiler Haber Ajansı (ILNA), Pakistan'ın Tahran Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını duyurdu.

Pakistanlı yetkilinin, Sistan-Baluçistan eyaletine dün gece Pakistan ordusunun düzenlediği saldırılarıyla ilgili açıklama yapması için çağırıldığı belirtildi.

İran, Pakistan tarafından sınır bölgesinde bir köye düzenlenen füze saldırısında 3'ü kadın, 4'ü çocuk olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

- PAKİSTAN "TERÖR HEDEFLERİNE" SALDIRI DÜZENLEDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiğini açıklamış, istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda "teröristin" öldürüldüğü aktarılmıştı.

- İRAN'IN PAKİSTAN'IN BELUCİSTAN EYALETİNDE ÖRGÜT KAMPLARINI HEDEF ALMASI

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 16 Ocak'ta Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise, İran'ın, 16 Ocak'ta sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını açıklamıştı.

Dün, Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı alan Pakistan, halen İran'ı ziyaret eden İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.