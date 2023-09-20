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Dünya

Papa: Dünya nükleer savaşın eşiğinde

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, dünyanın 1962'de yaşanan Küba Füze Krizi'ndeki gibi nükleer savaşın eşiğinde olduğunu belirtti.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 02:17 - Güncelleme:
Papa: Dünya nükleer savaşın eşiğinde
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Papa Franciscus, 1958-1963 arasında Katolik Kilisesi'nin lideri olan Papa 23. Ioannes'in 1963'te yayımladığı "Pacem in Terris" isimli barış genelgesinin 60. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konferansa mesaj gönderdi.

Vatikan'ın resmi yayın organı Vatican News'te yer alan habere göre, Papa mesajında, toplumlara nükleer silahları ortadan kaldırma ve konvansiyonel silahları da sadece meşru müdafaa maksadıyla kullanma çağrısında bulundu.

Papa, "Dünyamız parça parça sürdürülen üçüncü dünya savaşının pençesinde olmaya devam ederken Ukrayna'daki çatışmanın trajik durumunda, nükleer silahlara başvurma tehdidi yok değil." ifadesini kullandı.

Papa Franciscus, mevcut durumun, dünyanın Ekim 1962'de yaşadığı Küba Füze Krizi'ndeki gibi nükleer bir savaşın eşiğinde olduğu dönemi hatırlattığını kaydetti.

Katoliklerin ruhani lideri, nükleer silahlardan arınmış bir dünyanın mümkün olabileceğini ve bunun gerekli olduğunu belirtti.

Papa, konvansiyonel silahların da sadece savunma maksatlı kullanılması ve sivil hedeflere yönelik olmaması gerektiğinin altını çizdi.

  • Papa Franciscus
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