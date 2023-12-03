Papa Franciscus: Ateşkesin bozulması üzüntü verici

Papa, pazar günleri Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden yaptığı Angelus duasını rahatsızlığı sebebiyle geçen haftaki gibi yine konutundan kameralar karşısında, bir görevlinin yardımıyla gerçekleştirdi.

Papa Franciscus, "Bugün de hepsini okuyamayacağım. İyileşiyorum ama sesim devam etmeme izin vermiyor." diyerek mesajını Monsenyör Paolo Braida'ya okuttu.

Mesajda, "İsrail ve Filistin'de durum ciddi. Ateşkesin bozulması üzüntü verici. Bu ölüm, yıkım, sefalet anlamına geliyor. Çok sayıda rehine serbest bırakıldı ama halen birçoğu Gazze'de. Onları, sevdiklerine yeniden sarılabilme umudunu düşünüyoruz. Gazze'de çok fazla acı var, temel ihtiyaçlarda eksiklik var. Umarım konunun tüm ilgilileri, bir an önce yeni bir ateşkes anlaşmasına varabilir, silah haricinde çözümler üreterek, barışa giden cesur yolları deneyebilirler." ifadeleri kullanıldı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa, ayrıca rahatsızlığı sebebiyle gidemediği Dubai'deki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nı (COP28) da takip ettiğini, iklim değişikliğine somut siyasi değişikliklerle yanıt verilmesi gerektiğini belirtti.

Papa, rahatsızlığı nedeniyle 25 Kasım'da Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde kontrollerden geçmişti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 72, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 207'ye yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 254 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı.

SALDIRILARDA YÜZLERCE KİŞİ ÖLDÜ VE YARALANDI.



İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI



İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.