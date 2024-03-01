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Dünya

Papa: Günümüzün en çirkin tehlikesi, farklılıkları ortadan kaldıran cinsiyet ideolojisidir

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 'Günümüzün en çirkin tehlikesi, farklılıkları ortadan kaldıran cinsiyet ideolojisidir.' ifadesini kullandı.

AA1 Mart 2024 Cuma 15:20 - Güncelleme:
Papa: Günümüzün en çirkin tehlikesi, farklılıkları ortadan kaldıran cinsiyet ideolojisidir
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Vatikan'da düzenlenen antropoloji konferansına katılan Papa Franciscus, halen hasta olduğu için ve yorulmamak adına yazdığı konuşmasını Monsenyör Filippo Ciampanelli'ye okuttu.

Papa, mesajında, cinsiyet ideolojisini eleştirerek, şunları kaydetti:

"Bu toplantının, kadın ve erkek arasındaki bu buluşmanın gerçekleşmesi çok önemli. Çünkü günümüzün en çirkin tehlikesi, farklılıkları ortadan kaldıran cinsiyet ideolojisidir. Farklılıkları ortadan kaldıran, her şeyi aynı kılan, çağımızın bu çirkin ideolojisi üzerine çalışmalar yapılmasını istedim. Farklılıkları ortadan kaldırmak, insanlığı hükümsüz kılmaktır."

Hafif grip geçirdiği gerekçesiyle son bir haftadır yer yer bazı programlarını iptal eden Papa Franciscus, 28 Şubat'ta Roma'daki Tiberina Adası'ndaki Gemelli Hastanesine giderek bazı tetkikler yaptırmıştı.

  • Papa Franciscus
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