Papa uyardı! ‘Savaş delilik olur'

star.com.tr 9 Şubat 2022 Çarşamba 15:45 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 15:47

Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasıyla başlayan gerilimle ilgili gelişmeler takip edilirken, Papa Francis'den de krize yönelik bir açıklama geldi.

Papa, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin müzakerelerden olumlu sonuç alınması yönünde umudunun olduğunu belirtirken, taraflara diyalog çağrısında bulundu.

Krizin diyalog yoluyla çözülmemesi halinde savaş ihtimalini değerlendiren Papa, "Unutmayalım! Savaş deliliktir." dedi.

Papa Francis yaptığı konuşmada, "Savaşın oluşturduğu gerilim ve tehditlerin diyalogla aşılabilmesi ve Normandiya Formatı görüşmelerinin bu amaca katkıda bulunabilmesi için dua etmeye devam edelim." dedi.

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