İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2023 Cumartesi / 20 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0402
  • EURO
    28,5849
  • ALTIN
    1612.21
  • BIST100
    6187.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Papa'dan dikkat çeken çıkış: Sessiz kaldığımız katliamlara şaşırıyoruz
Dünya

Papa'dan dikkat çeken çıkış: Sessiz kaldığımız katliamlara şaşırıyoruz

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, güvenli ve daha iyi bir yaşam için Avrupa'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin denizde can vermesinin 'utanç verici' olduğunu belirtti. Papa, 'Akdeniz'de ciddi trajedilerin tekrar yaşandığına tanık olduğumuz bugünlerde, sessiz kaldığımız katliamlara şaşırıyoruz.' dedi.

AA8 Temmuz 2023 Cumartesi 21:13 - Güncelleme:
Papa'dan dikkat çeken çıkış: Sessiz kaldığımız katliamlara şaşırıyoruz
ABONE OL

Papa olarak seçildiği 2013'te ilk gezisini, düzensiz göç konusuna dikkati çekmek için Orta Akdeniz'de göçmenlerin en çok geldiği nokta olan İtalya'nın Lampedusa adasına yapan Papa Franciscus, bu gezisinin 10. yıl dönümü dolayısıyla adanın bağlı olduğu başpiskoposluğa bir mektup gönderdi.

"SESSİZ KALDIĞIMIZ KATLİAMLARA ŞAŞIRIYORUZ"

Papa, mektubunda son dönemde Akdeniz'de çok sayıda göçmen trajedisi yaşandığını belirterek, "Akdeniz'de ciddi trajedilerin tekrar yaşandığına tanık olduğumuz bugünlerde, halen çaresiz ve sessiz kaldığımız katliamlara şaşırıyoruz. Başta çocuklar olmak üzere masum insanların, savaştan ve şiddetten daha uzak, barışçıl bir yaşam arayışıyla ölmesi, bizi kayıtsız bırakamayacak kadar acı ve sağır edici bir çığlıktır. Bu durum, artık nasıl yas tutulacağını, başkalarına nasıl merhamet göstereceğini bilmeyen toplumun utancıdır." ifadelerini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri, mesajında düzensiz göçmenlere dayanışma gösterilmesi çağrısı yaptı.

Papa Franciscus, 8 Temmuz 2013'te bir göçmen teknesinin batması sonucunda çok sayıda düzensiz göçmenin ölmesi dolayısıyla Lampedusa'yı ziyaret etmişti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın insan öldü ya da denizde kayboldu.

  • Papa Franciscus
  • düzensiz göçmen
  • ölüm

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.