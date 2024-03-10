İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2024 Pazar / 1 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9147
  • EURO
    35,0404
  • ALTIN
    2234.01
  • BIST100
    9155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Papa'dan ramazan dolayısıyla Müslümanlara dayanışma mesajı verdi
Dünya

Papa'dan ramazan dolayısıyla Müslümanlara dayanışma mesajı verdi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, ramazan ayına başlamaya hazırlanan Müslümanlara dayanışma mesajı verdi.

AA10 Mart 2024 Pazar 15:38 - Güncelleme:
Papa'dan ramazan dolayısıyla Müslümanlara dayanışma mesajı verdi
ABONE OL

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, buradaki konuşmasında, Müslümanlar için ramazan ayının başlayacağına işaret ederek, "Bu akşam, Müslüman kardeşlerimiz ramazan ayına başlıyor. Onların hepsine yakınlığımı belirtiyorum." dedi.

Papa ayrıca Ukrayna ve Orta Doğu'da barış olması için dua ettiğini belirterek, sivillerin büyük acılar yaşamasına neden olan çatışmaların bir an önce son bulması temennisini dile getirdi.

Papa Franciscus, dün de İsviçre Radyo Televizyonunda (RSI) bir kısmı yayınlanan özel röportajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart'ta Ukrayna Savaşı'na ilişkin "Rusya'nın da dahil olacağı barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız." açıklamasına atıfta bulunarak, Ukrayna'nın müzakereye oturma cesareti göstermesi gerektiğini ve bu konuda Türkiye'nin de arabuluculuk teklif ettiğini söylemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.