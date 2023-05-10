İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2023 Çarşamba / 20 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,534
  • EURO
    21,3933
  • ALTIN
    1273.76
  • BIST100
    4510.32
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Papa'dan skandal öneri: Taciz eden cezalandırılmalı ama kardeş gibi
Dünya

Papa'dan skandal öneri: Taciz eden cezalandırılmalı ama kardeş gibi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Katolik Kilisesinde cinsel istismar hadiselerine karışanların 'kardeş gibi' cezalandırılmalarını önerdi.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 11:01 - Güncelleme:
Papa'dan skandal öneri: Taciz eden cezalandırılmalı ama kardeş gibi
ABONE OL

Papa'nın 28-30 Nisan'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gerçekleştirdiği ziyarette bir araya geldiği bir grup Macar Cizvit rahiple sohbeti Civilta Cattolica dergisince yayımlandı.

Papa Franciscus, buradaki sohbet sırasında, Katolik Kilisesinin başını ağrıtan ciddi sorunlardan olan taciz ve istismar hadiselerine ilişkin soruya da yanıt verdi.

Bir rahibin cinsel istismar hadiselerine karşı nasıl davranılması gerektiği sorusunu yanıtlayan Papa, "Sorunuz çok güçlü bir soru. Taciz eden cezalandırılmalı ama kardeş gibi. Onu cezalandırmak bir hayırseverlik eylemi olarak görülmeli." dedi.

İstismarcıyı "düşman" olarak niteleyen Papa, "Ama onlar da Tanrı'nın çocukları. Cezayı hak ediyorlar ama pastoral bakımı (rahiplere yönelik özel dini eğitim) da hak ediyorlar. Hem bir cezayı hak ediyorlar hem de pastoral bakımı hak ediyorlar. Bunu nasıl sağlayacağız, kolay değil." ifadelerini kullandı.

İstismara uğrayanlarla da konuşmanın kolay olmadığını belirten Papa, istismar mağdurlarıyla empati kurulduğunda herkesin bu acıyı hissettiğini söyledi.

Papa Franciscus, Katolik Kilisesinin başında olduğu son 10 yılda kilisedeki istismar hadiselerine ilişkin bazı girişimlerde bulunmuş ve Vatikan nezdinde bu konuya yönelik bir komisyon oluşturmuştu. Papa'nın bu adımları bazı çevrelerce yeterli bulunmuyor.

  • Papa Franciscus
  • cinsel istismar
  • ceza

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.