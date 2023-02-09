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Dünya

Papuaşvili'den Türkiye'ye yardım çağrısı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gürcistan Parlamentosunun Başkanı Şalva Papuaşvili, milletvekillerine Türkiye'ye yardım çağrısında bulundu.

IHA9 Şubat 2023 Perşembe 11:27 - Güncelleme:
Papuaşvili'den Türkiye'ye yardım çağrısı
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Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından dünyadan destek gelmeye devam ediyor. Gürcistan Parlamentosu'nun genel oturumunda konuşan Şalva Papuaşvili, Türkiye'deki depremden etkilenen insanlara yardım etmek için bir yardım kampanyası başlatıldığını duyurarak, milletvekillerini depremzedelere yardım etmeye çağırdı. Papuaşvili konuşmasında, "Bütün milletvekillerini bu hayır etkinliğine katılmaya davet ediyorum. Milletvekillerinin aralık ayındaki meclis oturumlarına katılmamaları nedeniyle vekillerin maaşından tutulan miktarın bu hayır etkinliğine kullanılmasına göre Saymanlar Kurulu'na başvuruda bulundum.

Gürcistan Parlamentosu'nda özel bir banka hesabı açıldı, bu hesaba milletvekilleri ve yasama organı çalışanları depremzedelere yardım gönderebilir. Toplanan miktarla uygun bir insani kargo hazırlanacaktır. Mağdurlar için ihtiyaç duyulan ürün ve ev eşyaları yakın zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gürcistan'ın birçok bölgesinde Türkiye'deki depremzedelere yardım kampanyası başlatıldı.

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