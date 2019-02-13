İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,285
  • 5,9578
  • 221.926
  • 101.645
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Başkanı Trump: Parası dışında bir şeyi olmayan Suudi Arabistan'ı koruyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, kabine toplantısında Suudi Arabistan'a yönelik aşağılamalarına devam ederek,' Parası dışında bir şeyi olmayan Suudi Arabistan'ı biz koruyoruz.' dedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump dün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği kabine toplantısında Suudi Arabistan'a yönelik aşağılamalarına devam etti.
 
Ülkesinin savunma harcamalarına çok fazla para ayırdığını belirten Başkan Trump, "Şu anda savunma için harcadığımız para 5 milyar dolar. Örnek olarak Güney Kore'yi verebiliriz. Güney Kore bize yılda 5 milyar dolara mal oluyor ancak bunun karşılığında biz onlardan 500 milyon dolar alıyoruz. Bundan daha iyisini yapmalıyız. Bu yüzden Güney kore bize 500 milyon dolar daha ödemeyi kabul etti ve yıllar geçtikçe daha fazlasını ödeyecekler." dedi.
 
Güney Kore'nin ardından Suudi Arabistan örneğini veren ABD Başkanı Trump, "Aynı şey Suudi Arabistan için de geçerli. Biz Suudi Arabistan'ı koruyoruz ve onların para dışında bir şeyleri yok." sözlerine yer verdi.
 
Başkan Trump daha önce yaptığı açıklamalarında Suudi Arabistan'ı çok defa hedef almıştı.Yaptığı açıklamalarında Trump, "Bak Kral, seni biz koruyoruz. Biz olmazsak iki hafta bile iktidarda kalamazsın. İşte bu yüzden bedelini ödeyeceksin." ifadelerine yer vermişti.

TEKNOFEST, 17-22 Eylül´de İstanbul Atatürk Havalimanı´nda yapılacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Firari FETÖ'cü yakalandı

Firari FETÖ'cü yakalandı

ABD'den İran'a yeni yaptırım

ABD'den İran'a yeni yaptırım

'Güven artırıcı' önlemler üzerine çalışılacak

'Güven artırıcı' önlemler üzerine çalışılacak

Bunu yapmayan yandı! Para cezası var

Bunu yapmayan yandı! Para cezası var

Bakan Akar NATO karargahında

Bakan Akar NATO karargahında

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar

Terörün gelir kaynağı: Ellerinde tuttukları sınır bölgeleri

Terörün gelir kaynağı: Ellerinde tuttukları sınır bölgeleri

İran'da terör saldırısı: 27 ölü

İran'da terör saldırısı: 27 ölü
 

POPÜLER HABERLER

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA