ABD Başkanı Trump: Parası dışında bir şeyi olmayan Suudi Arabistan'ı koruyoruz

ABD Başkanı Donald Trump dün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği kabine toplantısında Suudi Arabistan'a yönelik aşağılamalarına devam etti.

Ülkesinin savunma harcamalarına çok fazla para ayırdığını belirten Başkan Trump, "Şu anda savunma için harcadığımız para 5 milyar dolar. Örnek olarak Güney Kore'yi verebiliriz. Güney Kore bize yılda 5 milyar dolara mal oluyor ancak bunun karşılığında biz onlardan 500 milyon dolar alıyoruz. Bundan daha iyisini yapmalıyız. Bu yüzden Güney kore bize 500 milyon dolar daha ödemeyi kabul etti ve yıllar geçtikçe daha fazlasını ödeyecekler." dedi.

Güney Kore'nin ardından Suudi Arabistan örneğini veren ABD Başkanı Trump, "Aynı şey Suudi Arabistan için de geçerli. Biz Suudi Arabistan'ı koruyoruz ve onların para dışında bir şeyleri yok." sözlerine yer verdi.

Başkan Trump daha önce yaptığı açıklamalarında Suudi Arabistan'ı çok defa hedef almıştı.Yaptığı açıklamalarında Trump, "Bak Kral, seni biz koruyoruz. Biz olmazsak iki hafta bile iktidarda kalamazsın. İşte bu yüzden bedelini ödeyeceksin." ifadelerine yer vermişti.