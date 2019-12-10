Parazit damatlar

Japonya’da genç nüfusun kayda değer bir bölümü evlenmeyi düşünse de maddiyat her şeyin önüne geçiyor. Evlenene kadar aileyle yaşayıp daha az para harcanması amaçlanıyor ama ideal eşten beklenti yüksek maaş olunca bekarlık süresi uzuyor. Uzmanlar bu kişilere ‘parazit bekarlar’ diyor. Yaş ilerleyince ise soluk çöpçatanlık toplantılarında alınıyor.

DÖRTTE BİRİ BEKAR

Hükümet verilerine göre ülkede 20-49 yaş arası nüfusun dörtte bir bekar. Bu yaşlardaki kişiler evlenmeye sıcak bakıyor olsalar da artan maddi baskı evlenmeyi daha zor hale getiriyor. Bu da insanları evlenene dek tek başına değil masrafların paylaşıldığı aileyle birlikte yaşamaya itiyor. Chuo Üniversitesi’nden sosyoloji profesörü Masahiro Yamada aileleriyle yaşayanların maddi açıdan beklentilerini karşılayamayacak biriyle ilişki yaşamayı vakit kaybı olarak gördüğünü ve daha iyi bir aday beklemekte mahsur görmediklerini belirtti. Yamada, aileleriyle yaşadıkları için ‘bekleme evresinde’ daha az maddi sıkıntı çekecekleri güvencesine bel bağlayan bu kişileri ‘parazit bekarlar’ olarak niteledi. Tokyo’da düzenlenen çöpçatanlık toplantılardan birine annesiyle gelen 38 yaşındaki bir kadın bunca zaman erkek arkadaş bulup ailesinden ayrılmaya ‘cesaret edemediğini’ anlattı. Adını vermek istemeyen kadın “Biriyle tanışmaya pek fırsatım olmadı. İşyeri kadın dolu, fazla erkek yok” dedi.

CV İLE TANIŞIYORLAR

Uzun yıllar bekar kalıp ailesiyle yaşamış ama artık birileriyle tanışmak için harekete geçmeye karar vermiş Japonların en çok başvurduğu yöntemlerden biri ise çöpçatanlık toplantıları. Bu toplantılarda belli bir yaşa gelmiş bu Japonlar konferans salonunda masalarda ellerinde özgeçmişleriyle karşılarındaki insanı tanımaya çalışıyor. Sonra eşler değişiyor ve aynı işlem baştan başlıyor.