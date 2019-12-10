13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8139
  • 6,4353
  • 273.295
  • 108786
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Parazit damatlar

Japonya’da ileri yaşta evlenme oranlarının zirveye çıkmasına parazit damatların neden olduğu belirtildi. Yüksek maaşlı ve zengin eş bulma çabası ise çöpçatanlık toplantılarında sonlanıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Japonya’da genç nüfusun kayda değer bir bölümü evlenmeyi düşünse de maddiyat her şeyin önüne geçiyor. Evlenene kadar aileyle yaşayıp daha az para harcanması amaçlanıyor ama ideal eşten beklenti yüksek maaş olunca bekarlık süresi uzuyor. Uzmanlar bu kişilere ‘parazit bekarlar’ diyor. Yaş ilerleyince ise soluk çöpçatanlık toplantılarında alınıyor.

DÖRTTE BİRİ BEKAR

Hükümet verilerine göre ülkede 20-49 yaş arası nüfusun dörtte bir bekar. Bu yaşlardaki kişiler evlenmeye sıcak bakıyor olsalar da artan maddi baskı evlenmeyi daha zor hale getiriyor. Bu da insanları evlenene dek tek başına değil masrafların paylaşıldığı aileyle birlikte yaşamaya itiyor. Chuo Üniversitesi’nden sosyoloji profesörü Masahiro Yamada aileleriyle yaşayanların maddi açıdan beklentilerini karşılayamayacak biriyle ilişki yaşamayı vakit kaybı olarak gördüğünü ve daha iyi bir aday beklemekte mahsur görmediklerini belirtti. Yamada, aileleriyle yaşadıkları için ‘bekleme evresinde’ daha az maddi sıkıntı çekecekleri güvencesine bel bağlayan bu kişileri ‘parazit bekarlar’ olarak niteledi. Tokyo’da düzenlenen çöpçatanlık toplantılardan birine annesiyle gelen 38 yaşındaki bir kadın bunca zaman erkek arkadaş bulup ailesinden ayrılmaya ‘cesaret edemediğini’ anlattı. Adını vermek istemeyen kadın “Biriyle tanışmaya pek fırsatım olmadı. İşyeri kadın dolu, fazla erkek yok” dedi.

CV İLE TANIŞIYORLAR

Uzun yıllar bekar kalıp ailesiyle yaşamış ama artık birileriyle tanışmak için harekete geçmeye karar vermiş Japonların en çok başvurduğu yöntemlerden biri ise çöpçatanlık toplantıları. Bu toplantılarda belli bir yaşa gelmiş bu Japonlar konferans salonunda masalarda ellerinde özgeçmişleriyle karşılarındaki insanı tanımaya çalışıyor. Sonra eşler değişiyor ve aynı işlem baştan başlıyor.

Akılalmaz olay! Duvardan adam çıkınca şok oldular

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Polis gözlerine inanamadı! On binlerce litre ele geçirdi

Polis gözlerine inanamadı! On binlerce litre ele geçirdi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Sınır dışı edildi

Uludağ'da kaybolan dağcılarla ilgili önemli gelişme

Uludağ'da kaybolan dağcılarla ilgili önemli gelişme

Ceren Özdemir'in katil zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ceren Özdemir'in katil zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kriz mazide mi kalacak? Körfez'den açıklama

Kriz mazide mi kalacak? Körfez'den açıklama

Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul cevabı

Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul cevabı

İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında 'gaz sahası krizi'

İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında 'gaz sahası krizi'

İzmir'deki tepki çeken heykel kaldırıldı

İzmir'deki tepki çeken heykel kaldırıldı
 

POPÜLER HABERLER

Rusya´da füzelerin komuta merkezi test edildi

Rusya´da füzelerin komuta merkezi test edildi

Dünyanın en lanetli 13 yeri... Hikayelerine inanamayacaksınız

Dünyanın en lanetli 13 yeri... Hikayelerine inanamayacaksınız

Kıyıya 3 metre çekildi, ilginç görüntü oluşturdu

Kıyıya 3 metre çekildi, ilginç görüntü oluşturdu

Türkiye'nin seçkin birlikleri arasında yer alıyor: Düşmana korku salıyorlar

Türkiye'nin seçkin birlikleri arasında yer alıyor: Düşmana korku salıyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA