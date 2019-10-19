Paris en güzel şehir seçildi
Paris, yine bir yarışmada dünyanın en güzel şehri seçildi. Binden fazla seyahat yazarı ve acentasıyla anket yapan seyahat sitesi Flight Network, 50 şehirlik listeyi derledi.
Fransa başkenti listede başı çekerken ikinci sırada New York onu takip etti, üçüncülüğü de Londra aldı. İlk 5’i tamamlayan şehirler Venedik ve Vancouver oldu. İlk 10’da yer alan öteki şehirler Barselona, Cape Town, San Francisco, Sidney ve Roma. Lizbon, Amsterdam, Budapeşte, İstanbul ve Viyana’nın listede yer almasıyla Avrupa şehirleri ilk 20’ye de hükmetti.
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